Россиян предупредили об изъятии банковских вкладов

Россиян предупредили об изъятии банковских вкладов
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кредитные организации конфискуют средства из-за пандемии

Банки могут начать конфискацию банковских вкладов россиян в ближайшее время. Об этом предупредил известный экономист Михаил Хазин. 

Эксперт рассказал, что несколько его знакомых уже столкнулись с подобной ситуацией – они никак не могут снять деньги со своих счетов. В организациях, судя по телефонным разговорам, возвращать деньги клиентов не намерены в принципе, полагает Хазин. Он отметил, что, вероятнее всего, средства россиян конфискуют, объяснив произошедшее пандемией коронавируса в мире. 

Сейчас граждане России не могут забрать свои вклады из европейских банков – в частности, расположенных на Кипре и в Литве. На ситуацию даже не влияет наличие вида на жительства в данной стране.

Экономист предупредил, что переживать за свои средства следует и гражданам, хранящим свои деньги в валюте на территории России. В эфире программы "Визави с миром" он отметил, что вклады в долларах могут начать проверять в ближайшее время на предмет легальности их происхождения и, в случае, если доказать таковую не получится – их могут изъять. 

В последнее время россияне массово снимают деньги со своих счетов. Эксперты заявили, что этому есть свои причины

Евгения НАГОРСКАЯ

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