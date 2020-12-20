Политолог рассказала, что мешает США уничтожить российский газопровод

Доктор экономических наук, политолог Нина Дюлгерова раскрыла причину, по которой американцы не могут препятствовать завершению "Северного потока -2". Болгарский эксперт заявила, что Вашингтон не может предложить собственную замену российскому газопроводу. Это значит, что его достроят в любом случае.



Политолог также отметила, что американцы пытаются внести разлад в отношения между РФ и Болгарией. Тем не менее, София настроена на мирный диалог с Москвой, сказала она в беседе с изданием "Труд".

С мнением болгарского эксперта согласен и российский специалист. В том, что Европа не будет жертвовать собственными интересами в угоду США, уверен Василий Колташов. Вашингтон не может сделать европейцам настолько заманчивое предложение, чтобы те отказались от нашего газопровода и согласились ввести против него санкции.

Не все эксперты настроены столько оптимистично. Ранее СМИ опубликовали другой прогноз, согласно которому санкции США могут ударить по "Северному потоку – 2" уже после его достройки. Рестрикции, вероятно, будут направлены на европейские компании, которые будут обеспечивать эксплуатацию газопровода. То есть завершить его России удастся, но вот запуск американцы могут и сорвать.