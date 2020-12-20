Из-за чего россияне забирают деньги из банков: ответ экономиста

Из-за чего россияне забирают деньги из банков: ответ экономиста
Aleksandr Schemlyaev/www.globallookpress.com
Пандемия ускорила инфляционные процессы в стране

Причина, по которой в России произошло крупнейшее изъятие с банковских счетов и депозитов средств в 2020 году, заключается в массовом увольнении россиян и падении официальных доходов населения. Соответствующее заявление сделал доктор экономических наук Игорь Николаев.

Ранее стало известно, что в период с января по октябрь 2020 года жители РФ забрали 1,5 триллиона рублей. До начала 2021 года со счетов и депозитов банков могут исчезнуть еще до 300 миллиардов, о чем говорится в отчете Национального рейтингового агентства, сообщал РБК.

По словам специалиста, поведение вкладчиков вполне оправдано общим падением уровня дохода населения, которые снизились во II квартале на 8,4%, и массовыми сокращениями, спровоцированными пандемией. Миллионы граждан остались без работы, а те, кто смог избежать подобной участи, были вынуждены столкнуться с сокращениями заработной платы.

Исходя из сказанного, отметил экономист, напрашивается весьма простой вывод: обедневшие семьи "залезли" в имеющиеся счета, из которых вывели имеющиеся средства, и перевели их в наличные.

Николаев также напомнил, что в сложившейся ситуации сыграло важную роль решение Центробанка, снизившего до рекордного уровня ключевую ставку в 4,25%. Вслед за ЦБ снижать ставки принялись и сами банки – хранить средства на счетах стало фактически невыгодно.

"Что бы ни рассказывали власти нам про низкую инфляцию, люди все видят. Цены растут -  возмущенно высказался даже президент", - заявил эксперт в интервью mk.ru.

Экономист добавил, что инфляция привела к повышению расходов на коммунальные услуги и транспорт.

Ранее эксперт Константин Ордов заявил, что докризисный уровень жизни населения остался далеко позади – экономика государства оказалась отброшена на несколько лет назад.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

М
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рубли снимают чтобы перевести в валюту,проценты по рублю ничтожны и валюта в длинную принесет больше,да и хранить валюту можно в сейфе дома,в офисе,в тайнике (легче спрятать изза меньшего обьема)
Гость
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Люди просто хотят быть хозяевами своим деньгам. Надоели эти чудеса с новыми законами, тупые блокировки и объяснения откуда, куда, кому.
Гость
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Проще под матрас спрятать или инвестировать в какой нить Газпром, чем ждать, когда из банка придет письмо, типа извините, но ваших денег больше нет. Сейчас "под матрас" надежнее, чем "в банк". Да и 4% ваще дичь, типа с миллиона за год 40к прибыли? Было 100, стало 40,да прикалываетесь?
Гость
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Доверия нет вот и забирают
Гость
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