Пандемия ускорила инфляционные процессы в стране

Причина, по которой в России произошло крупнейшее изъятие с банковских счетов и депозитов средств в 2020 году, заключается в массовом увольнении россиян и падении официальных доходов населения. Соответствующее заявление сделал доктор экономических наук Игорь Николаев.

Ранее стало известно, что в период с января по октябрь 2020 года жители РФ забрали 1,5 триллиона рублей. До начала 2021 года со счетов и депозитов банков могут исчезнуть еще до 300 миллиардов, о чем говорится в отчете Национального рейтингового агентства, сообщал РБК.

По словам специалиста, поведение вкладчиков вполне оправдано общим падением уровня дохода населения, которые снизились во II квартале на 8,4%, и массовыми сокращениями, спровоцированными пандемией. Миллионы граждан остались без работы, а те, кто смог избежать подобной участи, были вынуждены столкнуться с сокращениями заработной платы.

Исходя из сказанного, отметил экономист, напрашивается весьма простой вывод: обедневшие семьи "залезли" в имеющиеся счета, из которых вывели имеющиеся средства, и перевели их в наличные.

Николаев также напомнил, что в сложившейся ситуации сыграло важную роль решение Центробанка, снизившего до рекордного уровня ключевую ставку в 4,25%. Вслед за ЦБ снижать ставки принялись и сами банки – хранить средства на счетах стало фактически невыгодно.

"Что бы ни рассказывали власти нам про низкую инфляцию, люди все видят. Цены растут - возмущенно высказался даже президент", - заявил эксперт в интервью mk.ru.

Экономист добавил, что инфляция привела к повышению расходов на коммунальные услуги и транспорт.

Ранее эксперт Константин Ордов заявил, что докризисный уровень жизни населения остался далеко позади – экономика государства оказалась отброшена на несколько лет назад.