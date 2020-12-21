Большинство наших граждан привыкли к относительной стабильности

Еще относительно недавно большинство наших соотечественников, с замиранием сердца следило за движениями курса национальной валюты, и периодические его обвалы воспринимались едва ли не как личная трагедия. Сегодня ситуация, похоже, кардинально меняется.

Нам все по рублю

Последнее существенное падение курса рубля во второй половине 2020 года не вызвало особых эмоций у подавляющего большинства россиян, о чем свидетельствует последнее исследование сервиса по поиску работы SuperJob. По результатам опроса 1,6 тысячи человек, лишь каждый четвертый гражданин РФ следит за курсом доллара, каждый пятый – за евро, а большинство населения не отслеживает их динамику.

"Каждый четвертый экономически активный россиянин (25%) следит за курсом доллара, каждый пятый (19%) – за курсом евро. Интерес к валютному рынку чаще проявляют мужчины: 29% из них отслеживают курс доллара (среди женщин – 20%), 22% – курс евро (против 15% среди женщин). За ценой американской валюты активнее наблюдают граждане с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (по 29%), европейской – респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (23%)",

– сообщают авторы исследования.

"В последний раз достаточно высокий уровень общественного интереса к доллару был зафиксирован 19 марта 2020 года, за несколько дней до объявления общероссийского локдауна, – тогда за курсом доллара следили 36% опрошенных. А больше всего россиян наблюдали за ценой американской валюты в декабре 2014 года – рекордные 54%",– отмечается в исследовании SuperJob.

Так ли уж и не интересен?

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, россияне интересуются курсом валют в нескольких случаях: когда готовятся отправиться в путешествие за границу, получить там образование или приобрести недвижимость. Еще один случай – желание сохранить накопления от колебаний курсов.

"Однако в 2020 году курс валют развивающихся стран, в том числе и рубля, оказались очень волатильны, – пояснил он изданию "Утро.ру". – Покупка доллара, когда он уже вырос, может привести к потере накопления. Если люди постоянно приобретают товары в своей стране, то хранить средства им проще в национальной валюте".

К сказанному можно также добавить и то, что закрытие границ на неопределенный срок из-за пандемии существенно повлияло на "выездные" планы россиян. Большинство из них сегодня не готовы планировать зарубежные поездки, в связи с чем их не интересует и ситуация с курсом валют.

Впрочем, по мнению ряда экспертов, в снижении интереса населения к валютным курсам есть и другие, более "мировоззренческие" причины.

"На самом деле, курс рубля как показатель некой экономической стабильности не перестал меньше оказывать влияние на россиян, - пояснил изданию "Утро.ру" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. – Просто доля тех граждан, кто постоянно следит за курсом, сократилась. Это – следствие смены поколений (россияне более старшего возраста привыкли следить за динамикой валюты, наученные опытом предыдущих кризисов). Второй фактор – большинство наших граждан привыкли к относительной стабильности и просто не думают о том, что курс рубля влияет на их благосостояние".

С ним отчасти соглашается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, по мнению которого, население по-прежнему интересуется курсом рубля, хотя и сам этот вопрос за счет многолетней его стабильности перестал быть таким острым. Граждане уже давно не видят былого ажиотажа, заставлявшего выстраиваться в очереди перед обменными пунктами.

Народ безмолвствует – рубль падает

Впрочем, отсутствие интереса (реальное, или мнимое) к судьбе рубля со стороны населения, не меняет сложившихся в конце года рыночных тенденций. Более того, к "умиротворяющим" уровням середины этого года курс российской валюты в обозримой перспективе вряд ли вернется.

Что касается рубля, то однозначно можно сказать – укрепление нашей валюты в настоящее время носит временный характер, – считает Дмитрий Иванов. – Рубль – валюта развивающейся страны, а эти государства в период глобальных кризисов больше всего подвержены девальвации нацвалют. Кроме того, рубль сильно привязан к котировкам нефти, которые сейчас находятся на относительно низких уровнях. Любые негативные внешние события могут отразиться на котировках рубле, которые будет снижаться".

Эксперт уверен, что в перспективе следующего года можно курс рубля будет падать и дальше. Насколько динамично это будет происходить, будет зависеть от темпов восстановления российской экономики и действий Центробанка.

"К отметкам 65-68 рублей за доллар наша валюта точно не вернется. Скорее всего, что уже в начала 2021 года курс доллара составит около 80 рублей, евро – свыше 91-92 рублей",

– резюмирует Иванов.

Однако далеко не все аналитики столь пессимистичны в отношении будущего российской валюты. По мнению Артема Тузова, рубль начнет укрепляться уже в первом полугодии 2021 года. Эксперт полагает, что ближайшее будущее российской валюты определит нефтяной рынок, который в свою очередь, сильно подвязан на ожидания восстановления мировой экономики после пандемии.

"Если планы по вакцинации населения во всем мире будут реализованы, то начнут открываться границы, возрастет потребление энергоносителей и их цена, значит – вырастет и рубль",

– считает Тузов. Впрочем, он также не ждет возвращения курса к "уровню стабильности" в 65-68 рублей за доллар, полагая, что в краткосрочной перспективе доллар будет торговаться по 72-76 рублей.