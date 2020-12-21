Доходы трети россиян заметно упали из-за пандемии коронавируса

Доходы трети россиян заметно упали из-за пандемии коронавируса
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Снижение материального благосостояния составило 5-20%

Установлено, что у почти трети работающих жителей нашей страны из-за пандемии коронавируса заметно упали доходы. К такому неутешительному выводу пришли специалисты в результате проведенного опроса.

Как показали данные исследования, материальное благосостояние снизилось у 32% россиян. При этом четверть из них потеряли 21% заработка, на 11 – 20% сократились денежные ресурсы у 8% граждан и на 5 – 10% у почти десятой части респондентов. 

Среди потерявших в доходах 19% сообщили об уходе с работы по личной инициативе. Оклады сократились у 18% жителей страны, уменьшились суммы дополнительных вознаграждений у 14%, пришлось перейти на менее оплачиваемое место 11% россиян.

Однако были и те, у кого доходы остались прежними или выросли – их среди опрошенных оказалось 38%. Больше стали зарабатывать 30%, передает РБК данные рекрутинговой компании Hays. 

Только 7% работающих в нашей стране говорили о падении своих доходов в прошлом году. И вообще никто не думал, что это может произойти. А у 58% россиян доходы в 2019 году заметно подросли.

В октябре 2020 года зарплаты жителей РФ снизились на 8,9%. Это случилось впервые за год. В первую очередь, как отмечает URA.RU, это затронуло сотрудников общепита и отелей. 

Ранее сообщалось, что россиянам стало не хватать денег на базовые расходы. Жители страны начали массово забирать денежные средства с банковских вкладов.

Полина ДОРОЖКИНА

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