Снижение материального благосостояния составило 5-20%

Установлено, что у почти трети работающих жителей нашей страны из-за пандемии коронавируса заметно упали доходы. К такому неутешительному выводу пришли специалисты в результате проведенного опроса.

Как показали данные исследования, материальное благосостояние снизилось у 32% россиян. При этом четверть из них потеряли 21% заработка, на 11 – 20% сократились денежные ресурсы у 8% граждан и на 5 – 10% у почти десятой части респондентов.

Среди потерявших в доходах 19% сообщили об уходе с работы по личной инициативе. Оклады сократились у 18% жителей страны, уменьшились суммы дополнительных вознаграждений у 14%, пришлось перейти на менее оплачиваемое место 11% россиян.

Однако были и те, у кого доходы остались прежними или выросли – их среди опрошенных оказалось 38%. Больше стали зарабатывать 30%, передает РБК данные рекрутинговой компании Hays.

Только 7% работающих в нашей стране говорили о падении своих доходов в прошлом году. И вообще никто не думал, что это может произойти. А у 58% россиян доходы в 2019 году заметно подросли.

В октябре 2020 года зарплаты жителей РФ снизились на 8,9%. Это случилось впервые за год. В первую очередь, как отмечает URA.RU, это затронуло сотрудников общепита и отелей.

Ранее сообщалось, что россиянам стало не хватать денег на базовые расходы. Жители страны начали массово забирать денежные средства с банковских вкладов.

