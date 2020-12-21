Отечественная валюта стремительно падает

Доллар заметно подорожал. Его курс поднялся выше 75 рублей.

Такой показатель американская валюта продемонстрировала впервые с 9 декабря. Тем временем "деревянный" потерял в цене.

Поднялся и евро – выше 91 рубля. Такого, как видно из данных ММВБ, не было с 3 декабря.

Падение рубля во второй половине 2020 года не вызвало особых эмоций у подавляющего большинства россиян. Только каждый четвертый житель нашей страны следит за курсом доллара, каждый пятый – за стоимостью евро, а большинству это совсем не интересно.

Ранее был предсказан курс "зеленого" на Новый год. В это время за доллар будут давать 71 – 75 рублей, считает один из финансистов.