Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
Доллар заметно подорожал. Его курс поднялся выше 75 рублей.
Такой показатель американская валюта продемонстрировала впервые с 9 декабря. Тем временем "деревянный" потерял в цене.
Поднялся и евро – выше 91 рубля. Такого, как видно из данных ММВБ, не было с 3 декабря.
Падение рубля во второй половине 2020 года не вызвало особых эмоций у подавляющего большинства россиян. Только каждый четвертый житель нашей страны следит за курсом доллара, каждый пятый – за стоимостью евро, а большинству это совсем не интересно.
Ранее был предсказан курс "зеленого" на Новый год. В это время за доллар будут давать 71 – 75 рублей, считает один из финансистов.
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