Доллар перешагнул отметку в 75 рублей

Отечественная валюта стремительно падает

Доллар заметно подорожал. Его курс поднялся выше 75 рублей.

Такой показатель американская валюта продемонстрировала впервые с 9 декабря. Тем временем "деревянный" потерял в цене.

Поднялся и евро – выше 91 рубля. Такого, как видно из данных ММВБ, не было с 3 декабря.

Падение рубля во второй половине 2020 года не вызвало особых эмоций у подавляющего большинства россиян. Только каждый четвертый житель нашей страны следит за курсом доллара, каждый пятый – за стоимостью евро, а большинству это совсем не интересно.

Ранее был предсказан курс "зеленого" на Новый год. В это время  за доллар будут давать 71 – 75 рублей, считает один из финансистов.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Санкции и другие меры: Байден готовит первый удар по России

Демократ думает, как наказать Москву за кибератаку, но Вашингтон пока не знает, кто стоял за взломом

В России нашли новое решение проблемы с подорожанием продуктов

Россиянам предложили помочь с товарами первой необходимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей