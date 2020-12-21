Строительство в немецкий водах может закончиться до Нового года

Российская баржа "Фортуна" проложила уже половину труб для одной нити "Северного потока-2" в германской экономической зоне Балтийского моря. Об этом свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

За пять дней работы "Фортуна" прошла около 1,4 км из необходимых 2,6 км. Однако она укладывает пока только одну нить газопровода, потом ей предстоит еще вторая.

Эксперты отмечают, что довольно медленный темп связан с необходимостью заново закреплять якорь после каждого пройденного участка. Вместе с тем, в последние дни "Фортуна" заметно ускорилась, сейчас она продвигается на 450 м/сутки. Такими темпами она вполне может успеть завершить работы в германской зоне до 31 декабря 2020 г., передает EADaily.

Ранее эксперты предположили, что с эксплуатацией газопровода "Северный поток-2" могут возникнуть трудности после отставки канцлера ФРГ Ангелы Меркель.