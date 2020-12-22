Евро пробил отметку в 92 рубля

Такого курса европейской валюты не было с начала ноября

Сегодня курс евро на Мосбирже перевалил за 92 рубля. В последний раз такую цену фиксировали 9 ноября.

Как свидетельствуют данные торгов, доллар также вырос. Курс американской валюты достиг 75 рублей, отмечает сайт телеканала "360".

Ранее аналитики озвучили прогноз по курсу валют. По мнению ряда экспертов, доллар упадет до 65 рублей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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