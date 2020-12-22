Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
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Сегодня курс евро на Мосбирже перевалил за 92 рубля. В последний раз такую цену фиксировали 9 ноября.
Как свидетельствуют данные торгов, доллар также вырос. Курс американской валюты достиг 75 рублей, отмечает сайт телеканала "360".
Ранее аналитики озвучили прогноз по курсу валют. По мнению ряда экспертов, доллар упадет до 65 рублей.
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