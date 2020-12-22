На руку строителям играют климат, опыт и знания работы со спецсудами

Укладка труб "Северного потока-2" в немецкой части Балтийской акватории может идти с опережением графика при благоприятных погодных условиях. В целом же весь проект такими ускоренными темпами будет готов во втором квартале наступающего года. Такой прогноз дал топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода.

Накануне стало известно, что российская баржа "Фортуна" уже проложила половину труб для одной нити газопровода у берегов Германии. За пять дней работы судно прошло около 1,4 км из необходимых 2,6 км.

Как заметил эксперт, глубина Балтийского моря у побережья ФРГ не превышает 20 метров. И сейчас уже никто не сомневается, даже ярые противники "СП-2", что он будет реализован.

"С учетом всех технических и регуляторных сложностей, вероятно, во втором квартале 2021 года этот крупнейший энергетический и транспортный проект, объединяющий ЕС и Россию, будет полностью готов для начала операционной работы", – сказал РИА ФАН" Лобода.

По его словам, российские специалисты уже имеют опыт и современные знания в области оснащения и функционирования трубоукладчиков.

Также эксперт напомнил, что европейцы вложили в экономически выгодный для континента проект €10 млрд, поэтому лидеры ключевых стран ЕС и регуляторов не препятствуют достройке "Северного потока-2". Спрос на российский газ будет расти, он высокого качества и дешевле американского СПГ на 30%, подчеркнул Лобода.

Напомним, строители снова приступили к укладке труб "СП-2" после годичной заморозки из-за санкций США 11 декабря. В экономической зоне Германии в Балтийском море осталось проложить 2,6-километровый участок проекта.

Сложнее будет достройка газопровода в датских водах, где глубина превышает 30 метров. Для этих работ, скорее всего, будет задействован модернизированный "Академик Черский". Это остался самый большой недостроенный участок проекта – около 148 км.

