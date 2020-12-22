Финансовый пузырь взорвется: доллару предсказали взлет до 80 рублей

Финансовый пузырь взорвется: доллару предсказали взлет до 80 рублей
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Аномальный рост российской валюты скоро завершится

Обнаружение нового опасного штамма коронавируса в Великобритании стало причиной того, что мировой рынок вновь начало трясти. Падение цен на нефть привело к ослаблению рубля. По мнению некоторых экспертов, не за горами еще более серьезное обесценивание российской валюты.

При этом финансист Дмитрий Голубовский заявил, что обвал рубля не был неожиданным. По словам эксперта, больше удивляет то, что "россиянин" на некоторое время укрепился.

Голубовский даже предполагает, что рост курса рубля был результатом махинаций, за счет которых из России вывезли серьезные суммы. Теперь пришло время прокола этого финансового пузыря, а значит вскоре рубль серьезно просядет. По прогнозам эксперта, в ближайшем будущем доллар будут торговать по 80 рублей за единицу, пишет "Свободная пресса".

При этом Голубовский не исключает, что когда паника вокруг нового штамма уляжется и рынок придет в состояние стабильности, рубль может зафиксироваться на уровне 74-75 рублей, а к весне и вовсе способен укрепиться до 70 рублей за доллар.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему россияне перестали бояться обвала рубля. Большинство наших граждан привыкли к относительной стабильности.

Ольга ФЕДОРОВА

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