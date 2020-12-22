Киев оценил убытки от войны в Донбассе в 100 миллиардов долларов

Киев оценил убытки от войны в Донбассе в 100 миллиардов долларов
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
В руководстве Украины надеются привлечь иностранные инвестиции на восстановление региона

Кубышка Незалежной из-за вооруженного конфликта в Донбассе недосчиталась около $100 млрд. Такую примерную цифру назвал вице-премьер и замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Алексей Резников.

"По разным оценкам из-за войны экономика Украины потеряла более $100 млрд. По минимальным оценкам на восстановление – это исследование Венского экономического института, необходимо минимум $27 млрд", – сказал чиновник в интервью местному изданию "Общественное".

Пан Резников отметил необходимость инвестиций в Донбасс. По его словам, нужно создавать экономически-правовой ландшафт, тогда инвестор сам "захочет прийти и вложить в рискованную территорию".

Постмайданные деятели страны периодически затрагивают вопросы материального ущерба, нанесенного киевским режимом шахтерскому краю и в целом соборной. И почти всегда говорят о том, чтобы деньги взыскать каким-то образом с России. Причем точной цифры потерь толком никто в Незалежной назвать не может.

Так, в октябре нынешнего года депутат от партии "Голос" Кира Рудик сообщила, что Верховной раде следует принять законопроект, где будет зафиксирована сумма ущерба, который РФ "приносит" Украине. Она призналась, что сами украинцы не знают, сколько нужно требовать – пять или 500 млрд долларов.

Годом ранее в Киеве объявили, что для восстановления подконтрольных руководству ст раны территорий Донбасса понадобится €372 млн (на тот момент, свыше 26 млрд руб).

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Да проще вырезать всю эту бандеру в раде и повсюду, за такие деньги, раз 100.
Гость
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инвестор сам "захочет прийти и вложить в рискованную территорию"

Да инвесторы уже давно передрались, перегрызлись и переругались в хлам, когда стояли в очереди за правом ухнуть миллиарды триллионов долларов в эту сверхдержаву, которой осталось три раза громко испортить воздух и пропасть с политической карты мира навсегда.
гиднюк
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<цензура> резников, с мордой активного <цензура>, куда оно лезет майданутое, да вся экономика территории под названием окраина не стоит и половины твоей хотелки
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