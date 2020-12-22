Укладка труб по дну Балтики зависит от целого ряда условий

Сухопутная часть газопровода "Северный поток-2" со стороны Германии проложена, она полностью готова к эксплуатации. Об этом сообщила зампредседателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на сегодняшней встрече с представителями инвестбанков.

"Сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ", – передает слова топ-менеджера РИА "Новости".

Что касается морского участка газопровода, то срок его достройки будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе, и от погодных условий, заметила Бурмистрова.

Напомним, 11 декабря в экономической зоне ФРГ в Балтийском море после годичной заморозки из-за американских санкций возобновились работы по прокладке труб. Их осуществляет российское судно "Фортуна". Ранее сообщалось, что строители идут с опережением графика – наша баржа уже проложила половину труб для одной нити "СП-2" у берегов Германии. За пять дней судно прошло около 1,4 км из необходимых 2,6 км.

Возможно этот участок успеют завершить до конца 2020 года. Тогда строителям останется более сложный отрезок – около 148 км в датских водах, где глубина моря превышает 30 метров.

