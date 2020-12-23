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После новогодних праздников трубоукладчик "Северного потока –
2" "Фортуна" приступит к работе в исключительной экономической зоне Дании. Трубы
судно будет укладывать по двум ниткам, идущим параллельно. Работы начнутся с 15 января.
Также стало известно, что сопровождать трубоукладчик будут два судна. Одно из них уже известно, это "Балтийский исследователь". А вот название второго – "Мурман", пока нигде не фигурировало. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение морского управления страны.
На время строительства вокруг создадут защитную зону. Там запретят плавать, ловить рыбу, проводить подводные работы и т.д.
Строительство "Северного потока – 2" возобновилось 11 декабря, напоминает RT. Как сообщалось ранее, "Фортуна" ускорила темпы работы.
Сухопутная часть газопровода завершена, ее можно вводить в эксплуатацию, отмечает сайт телеканала "360".
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