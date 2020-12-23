Что будет с "Северным потоком – 2" в январе: данные рассекретили в Дании

Что будет с "Северным потоком – 2" в январе: данные рассекретили в Дании
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности

После новогодних праздников трубоукладчик "Северного потока – 2" "Фортуна" приступит к работе в исключительной экономической зоне Дании. Трубы судно будет укладывать по двум ниткам, идущим параллельно.  Работы начнутся с 15 января.

Также стало известно, что сопровождать трубоукладчик будут два судна. Одно из них уже известно, это "Балтийский исследователь". А вот название второго – "Мурман", пока нигде не фигурировало. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение морского управления страны.

На время строительства вокруг создадут защитную зону. Там запретят плавать, ловить рыбу,  проводить подводные работы и т.д.

Строительство "Северного потока – 2" возобновилось 11 декабря, напоминает RT. Как сообщалось ранее, "Фортуна" ускорила темпы работы.

Сухопутная часть газопровода завершена, ее можно вводить в эксплуатацию, отмечает сайт телеканала "360".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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Дай бог может немного остынут вояки с "рукой", с которой ели и пили. Пусть покушают борщь и супец с далекой руки дяди сема
Компьютер :-((
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