После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности

После новогодних праздников трубоукладчик "Северного потока – 2" "Фортуна" приступит к работе в исключительной экономической зоне Дании. Трубы судно будет укладывать по двум ниткам, идущим параллельно. Работы начнутся с 15 января.



Также стало известно, что сопровождать трубоукладчик будут два судна. Одно из них уже известно, это "Балтийский исследователь". А вот название второго – "Мурман", пока нигде не фигурировало. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение морского управления страны.

На время строительства вокруг создадут защитную зону. Там запретят плавать, ловить рыбу, проводить подводные работы и т.д.

Строительство "Северного потока – 2" возобновилось 11 декабря, напоминает RT. Как сообщалось ранее, "Фортуна" ускорила темпы работы.

Сухопутная часть газопровода завершена, ее можно вводить в эксплуатацию, отмечает сайт телеканала "360".