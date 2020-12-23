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останутся без годовой премии накануне Нового года 2021, свидетельствуют данные
опроса, который провел сервис HeadHunter.
Без денег в преддверии праздника работодатели оставят 56% сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитиков. Премию в привычном размере рассчитывает получить всего 9% участников опроса. 6% пообщавшихся с представителями сервиса граждан рассказали, что не ждут выплаты в полном объеме. 30% опрошенных россиян при этом пребывают в неведении – о планах начальства относительно денежного поощрения им ничего не известно.
Большая часть счастливчиков, которые получат заветную премию полностью, трудятся в сфере добычи сырья – их 27%, а также в госсекторе – таких 18%, отмечает URA.RU.
Исследование аналитики провели с 27 ноября по 7 декабря. В нем приняли участие 12966 человек.
Ранее СМИ сообщили о еще одном неприятном сюрпризе для россиян в сфере финансов. Экономист заявил, что граждане могут лишиться своих банковских вкладов. Кредитные организации не захотят отдавать клиентам деньги, якобы сославшись на сложную экономическую обстановку с пандемией коронавируса. Представители банков это пугающее заявление пока не прокомментировали.
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