Государство рискует окончательно подорвать доверие россиян к пенсионной системе

Решение финансовых властей РФ ликвидировать действующий институт накоплений граждан на старость может привести к тому, что россияне вообще не будут ничего откладывать. Об этом предупредил экономист Александр Сафонов.

Комментируя сообщение топ-менеджера ЦБ РФ Сергея Швецова о том, что регулятор намерен отказаться от перечисления средств из бюджета на накопительные счета будущих пенсионеров, Сафонов отметил, что это не подтолкнет россиян массово заняться индивидуальными инвестициями.

"Ликвидация негосударственных пенсионных фондов приведет к тому, что многие граждане не будут никуда ничего инвестировать, а будут тратить деньги на текущее потребление",

– высказался эксперт. Он считает, что большинство россиян не настолько финансово грамотны, чтобы самостоятельно заниматься вложениями. В любом случае, это не поможет реализовать идею о накоплениях граждан на старость.

"Проблема накопительной системы связана с низким заработком",

– пояснил Сафонов, подчеркнув, что у россиян просто нет лишних денег, которые они могли бы откладывать на счет будущей пенсии, передает РИА ФАН. Разрушив привычную и понятную схему, когда отчисляется процент от зарплаты и государство несет ответственность за сохранность этих средств, регулятор рискует подорвать доверие населения к накопительной пенсионной системе в принципе.

Накануне первый зампред Центробанка РФ Швецов заявил, что в ближайшие три года система накопительных пенсий будет отменена. Уже накопленные средства останутся на счетах россиян, но новые отчисления делаться не будут. Вероятнее всего, власти отдадут предпочтение идее с индивидуальными инвестиционными счетами.

Концепцию нового типа индивидуального инвестиционного счета (ИИС) Центробанк представил в октябре 2020 года.