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Решение финансовых властей РФ ликвидировать действующий институт накоплений граждан на старость может привести к тому, что россияне вообще не будут ничего откладывать. Об этом предупредил экономист Александр Сафонов.
Комментируя сообщение топ-менеджера ЦБ РФ Сергея Швецова о том, что регулятор намерен отказаться от перечисления средств из бюджета на накопительные счета будущих пенсионеров, Сафонов отметил, что это не подтолкнет россиян массово заняться индивидуальными инвестициями.
"Ликвидация негосударственных пенсионных фондов приведет к тому, что многие граждане не будут никуда ничего инвестировать, а будут тратить деньги на текущее потребление",
– высказался эксперт. Он считает, что большинство россиян не настолько финансово грамотны, чтобы самостоятельно заниматься вложениями. В любом случае, это не поможет реализовать идею о накоплениях граждан на старость.
"Проблема накопительной системы связана с низким заработком",
– пояснил Сафонов, подчеркнув, что у россиян просто нет лишних денег, которые они могли бы откладывать на счет будущей пенсии, передает РИА ФАН. Разрушив привычную и понятную схему, когда отчисляется процент от зарплаты и государство несет ответственность за сохранность этих средств, регулятор рискует подорвать доверие населения к накопительной пенсионной системе в принципе.
Накануне первый зампред Центробанка РФ Швецов заявил, что в ближайшие три года система накопительных пенсий будет отменена. Уже накопленные средства останутся на счетах россиян, но новые отчисления делаться не будут. Вероятнее всего, власти отдадут предпочтение идее с индивидуальными инвестиционными счетами.
Концепцию нового типа индивидуального инвестиционного счета (ИИС) Центробанк представил в октябре 2020 года.
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