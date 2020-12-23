Катаклизмы и потрясения, принесенные 2020 годом не оставят Россию с его уходом

Все больше экспертов и аналитиков из самых разных областей дают понять, что приходящий 2021-й вряд ли будет спокойней и безопасней своего предшественника. Не станет исключением и сфера финансов. В этой части, по мнению аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 2021 год принесет России системный банковский кризис, который, по их мнению, произойдет до ноября следующего года.



Три условия и три основных фактора банковского кризиса

Экспертов ЦМАКП насторожил тот факт, что с начала сентября этого года сводный опережающий индикатор (СОИ) возникновения системного банковского кризиса впервые выдал тревожный сигнал. И по сей день значение СОИ продолжает расти. В своем докладе, посвященном возможному системному банковскому кризису, аналитики ЦМАКП указывают на три условия, реализация каждого из которых будет свидетельствовать о начале кризиса:

1) доля проблемных активов в общих активах банковской системы превышает 10%;

2) наблюдаются эпизоды "банковской паники" или массового принудительного "замораживания" клиентских средств;

3) проводится вынужденная реорганизация/национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более 2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями.

Стоит заметить, что пока ни одно из этих условий не выполняется даже близко. Однако это не мешает авторам доклада утверждать, что сигнал о высокой вероятности банковского кризиса в течение последующих двенадцати месяцев становится всё более уверенным. Главным их доводом остается продолжающийся рост индикатора СОИ, что рассматривается, как прямое указание на высокую вероятность возникновения кризиса.

Примечательно, что рост индикатора начался ещё с февраля, то есть задолго до момента преодоления им критического порога. По мнению аналитиков ЦМАКП, это указывает на последовательность развития кризисных процессов.

Судя по поведению входящих в состав СОИ частных опережающих индикаторов, основными факторами, обуславливающими повышение вероятности кризиса, стали (в порядке их значимости):

1) отрыв динамики долгов компаний и населения от динамики номинального ВВП.

Данный фактор "работает" с начала текущего года, но заметно усилился после апрельско-майского спада производства. Он означает нарастание потенциального дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание долга и величиной их доходов. Пока этот дисбаланс маскируется переносом сроков платежей в рамках "кредитных каникул" и реструктуризации задолженности. Наиболее уязвимыми являются должники по краткосрочному потребительскому долгу и компании наиболее пострадавших от локдауна отраслей, так до сих пор и не восстановивших прежний уровень прибыльности и обеспеченности собственными средствами;

2) рост безработицы – возврат к уровням восьми – девятилетней давности и фиксация на этих уровнях. Это не только ограничивает возможности, но и существенно снижает мотивацию домашних хозяйств к погашению ранее привлечённых кредитов. Кроме того, повышает склонность частных вкладчиков к "банковской панике";

3) снижение доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах банков (с элиминированием сезонных эффектов). При прочих равных условиях, это ограничивает их способность сохранять устойчивость в случае колебаний клиентской базы или возникновения кассовых разрывов из-за невозвратов по ранее выданным кредитам. Лёгкая тенденция к снижению обеспеченности банков ликвидными активами обозначилась ещё в августе, в октябре она усилилась.

Так будет, или нет?

Независимые эксперты комментируют вероятность наступления в 2021 году системного банковского кризиса достаточно осторожно.

Так, по мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, перечисленные ЦМАКП проблемы действительно существуют и могут усилиться в следующем году. В пользу этого говорит и тот факт, что рейтинговое агентство Moody's сохранило негативный прогноз по развитию российской банковской отрасли на ближайшие 12–18 месяцев. Агентство ожидает ухудшения операционной среды, качества активов, достаточности капитала и снижения прибыли банков, при этом стабильными останутся фондирование и ликвидность.

В следующем году проблемные кредиты банковского сектора могут вырасти до 10,5% от совокупного портфеля (в 2019 году эта цифра составляла 8,2%). Центральный Банк при этом ожидает, что около 20% реструктурированных кредитов могут стать проблемными.

"Прибыльность банковского сектора из-за сохранения низких ставок и роста реструктуризации кредитов по итогам текущего года составит не более 0,6% от активов против 1,8% в 2019 году, в 2021 году – 0,7%", – пояснил "Утру.ру" Артем Деев.

Однако эксперт надеется, что в следующем году прибыльность банков все-таки сохранится, а ликвидность останется на высоком уровне. Это станет возможным, если экономика РФ начнет восстановление вместе с доходами граждан, а новых ограничений из-за коронавируса не последует. Все это, по мнению Деева позволяет надеяться на то, что системного кризиса в банковской системе РФ не произойдет.

Более оптимистично смотри в следующий год исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов. По его мнению, опасность системного банковского кризиса в России преувеличена.

"Действительно, в текущем году доходы россиян снизились, а доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой выросла, – сказал он "Утру.ру". - Порядка 30% населения выплачивает в качестве ежемесячных платежей по кредитам более 50% семейного дохода. Но уже в следующем году прогнозируется восстановление доходов населения на 2,5% к уровню 2020 года, а безработица должна вернуться в докризисные рамки. Во-вторых, Центральный Банк России на протяжении последних лет тщательно контролирует ситуацию на финансовом рынке. Введены определенные параметры, которые не позволяют банковским организациям наращивать число безвозвратных кредитов – речь идет, в первую очередь, об оценке долговой нагрузки заемщиков (россиянам с высоким уровнем долгов и проблемной кредитной историей сложно рассчитывать на заем)".

Что касается уровня ликвидности банков, то по мнению Тузова, нет причин считать ее недостаточной – у банков хватает средств для ликвидации возможных проблем, а прибыль сектора в 2020 году бьет все рекорды. Кроме того, ЦБ РФ проводит планомерную работу по зачистке сектора от наименее устойчивых и проблемных организаций. В дальнейшем на банковском рынке страны будет происходить все большая консолидация – самые крупные и устойчивые банки из ТОП-10 привлекают самое большое число заемщиков и выдают большие объемы кредитов.

Доводы эксперта выглядят весьма убедительно. Единственный вопрос вызывает то, что все они базируются на предположении о возобновлении роста доходов населения в 2021 году. Между тем, как показывает практика развития пандемии, и реакции на нее со стороны различных государственных и прочих субъектов, говорить об окончательном уходе "ковидного" фактора пока исключительно преждевременно.

Под несколько иным углом смотрит на ситуацию вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.

"Банковский сектор не вступит в кризис по одной просто причине – огромная доля государственных банков, – заявил он "Утру.ру". – В топ-10 крупнейших кредитных организаций остался всего один частный банк. Все остальные – получают дешевое (и главное дешевеющее – ЦБ же из года в год снижает процентную ставку) фондирование. Представляется, что и в следующем году тенденция продолжится. Что касается частных банков, то да, они могут пострадать. Но они уже не играют существенной роли в отрасли".