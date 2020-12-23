Решение Дании о работе "Фортуны" на участке "Северного потока-2" объяснил эксперт

В сложные времена Копенгаген решил не полагаться на Вашингтон

Дания из ярого противника "Северного потока-2" превратилась в лояльного партнера. На это обратил внимание топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода. По его мнению, выдаче разрешения трубоукладочной барже "Фортуна" приступить к работе на датском участке газопровода способствовали коронавирус и США.

Все помнят, как Копенгаген всячески затягивал одобрение маршрута прокладки "Северного потока-2" в своих водах. Но потом документы были выданы, а когда потребовались новые согласования после отказа от глубоководных работ напуганного американскими санкциями швейцарского подрядчика, Дания дала положительный ответ довольно оперативно. И даже разрешила задействовать судно с якорным позиционированием, каким и является "Фортуна".

Причина изменения позиции Копенгагена по "Северному потоку-2" кроется в экономическом кризисе в ЕС, вызванном коронавирусом, а также неосторожные заявления Дональда Трампа, пожелавшего оттяпать у Дании кусок территории, а именно - заполучить Гренландию, уверен Лобода.

По оценке специалиста, для преодоления кризиса Европе нужны дешевые энергоресурсы.

"Сотрудничество с Россией в области энергетики станет важной точной роста для наших соседей, включая очень богатую и ухоженную Данию",

– пояснил эксперт в комментарии РИА ФАН.

Ранее стало известно, что прокладка финального участка "Северного потока-2" в датских водах Балтийского моря должна начаться с 15 января 2021 года. Вести работы будет российская баржа-трубоукладчик "Фортуна". Сейчас она быстрыми темпами заканчивает германский участок.