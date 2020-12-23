Россия откажется от украинских комплектующих для железной дороги - СМИ

Россия откажется от украинских комплектующих для железной дороги - СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отечественные транспортники особо переживают из-за колес и литья

Россия может ввести санкции в отношении железнодорожной техники производства Украины. Об этом сообщает сегодняшний "КоммерсантЪ".

По информации издания, в черные списки РФ, созданные правительством в декабре 2018 г., могут угодить железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК), колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье – боковые рамы и надрессорные балки.

В октябре о подобных планах кабмина писал РБК.

До сих пор комплектующие для железной дороги не попадали в санкционные списки.

Как отмечает "Ъ", 21 января 2021 г. истекает срок заградительных пошлин в 34,22% в отношении импорта колес с украинского предприятия "Интерпайп", которым владеет днепропетровский олигарх Виктор Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обратился с просьбой к кабмину отложить решение о запрете импорта колес и литья из Незалежной, пока не снизятся цены на аналогичную продукцию в РФ. В организации отметили, хотя доля украинской железнодорожной продукции на нашем рынке по сравнению с отечественными производителями крайне низка – не более 10-15% в отдельных сегментах, – она все еще востребована.

Украина является основным поставщиком колес для ж/д в ЕАЭС. В 2019 г. объем импорта достиг $270 млн, в январе-октябре нынешнего года – $150 млн.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Голубой вагон разбился вдребезги, бандер повешен на <цензура>, клоун зеля улетел в америку, труп парашни плавает в пруду. Как то так :-)
Скептик
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Ничего вообще у незалежных хохлов покупать не следует. Пока хоть немного не образумятся - не оставят в покое ЛДНР и не придушат нациков.
Гость ольга
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постой паолвз... не стучите колеса....
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