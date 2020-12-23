Отечественный концерн обязан выплатить PGNiG затраты на процессуальное разбирательство

Варшава выиграла в Апелляционном суде Стокгольма у "Газпрома" по иску о ценах на газ. Инстанция отклонила жалобу российского монополиста на решение арбитража о цене сырья, поставляемого в Польшу по Ямальскому контракту. Об этом сообщает в среду концерн PGNiG.

Польская энергетическая компания утверждает, что это окончательное решение.

Согласно заявлению PGNiG, суд постановил, что жалоба, поданная "Газпромом" и "Газпром экспорт" на частичное решение Арбитражного суда в Стокгольме о ценах на газ по Ямальскому контракту, "является неприемлемой с формальной точки зрения".

"Суд не предоставил право на обжалование, а значит, его решение окончательное", – говорится в релизе.

Кроме того, с "Газпрома" в пользу польской компании были взысканы затраты на судебный процесс.

Очередным успехом PGNiG в споре с нашим монополистом назвал председатель правления польской компании Павел Маевски. Он отметил, что в Варшаве с самого начала считали жалобу российского концерна необоснованной.

"Решение Апелляционного суда подтверждает наше мнение", – сказал топ-менеджер.

Напомним, в конце марта PGNiG сообщила о своей победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в деле о цене на газ и праве на возврат $1,5 миллиарда.

Ямальский контракт был подписан в 1996 г. и действует до 2022 года. Он предусматривает ежегодные поставки в Польшу голубого топлива объемом до 10 млрд куб. Летом 2018-го Стокгольмский суд оставил за PGNiG право требовать снижения цены на российский газ. Цена на сырье в рамках договора уже пересматривалась: так, в 2012-ом стоимость поставок уменьшилась на 10%.

