Санкционный режим Вашингтона подрывает надежность "американца"

Российским гражданам лучше не закупать американские доллары и не делать из них кубышку, т.к. санкционная политика Вашингтона подрывает устойчивость валюты США. С таким предостережением к соотечественникам выступил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Топ-менеджер отметил, что вводимые Штатами против других стран рестрикции, подрывают надежность доллара как средства сбережения и платежей для международных участников мирового рынка.

По словам представителя российского регулятора, своими действия Вашингтон год за годом "будет ослаблять использование" "американца" в качестве универсальной валюты", передает РИА "Новости".

Ранее в июле известный российский экономист Михаил Делягин заявил, что в качестве надежного варианта долгоиграющих накоплений лучше хранить свои сбережения в золотых монетах и слитках золота. Он также не советовал пополнять кубышку "американцами", а переводить валюту в евро и швейцарские франки.

