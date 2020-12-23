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Российским гражданам лучше не закупать американские доллары и не делать из них кубышку, т.к. санкционная политика Вашингтона подрывает устойчивость валюты США. С таким предостережением к соотечественникам выступил зампред Банка России Алексей Заботкин.
Топ-менеджер отметил, что вводимые Штатами против других стран рестрикции, подрывают надежность доллара как средства сбережения и платежей для международных участников мирового рынка.
По словам представителя российского регулятора, своими действия Вашингтон год за годом "будет ослаблять использование" "американца" в качестве универсальной валюты", передает РИА "Новости".
Ранее
в июле
известный российский экономист Михаил Делягин заявил,
что в качестве надежного варианта долгоиграющих накоплений лучше хранить свои сбережения в золотых монетах и
слитках золота. Он также не советовал пополнять кубышку "американцами", а
переводить валюту в евро и швейцарские франки.
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