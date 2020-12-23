Россиянам посоветовали поскорей избавляться от долларов

Россиянам посоветовали поскорей избавляться от долларов
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Санкционный режим Вашингтона подрывает надежность "американца"

Российским гражданам лучше не закупать американские доллары и не делать из них кубышку, т.к. санкционная политика Вашингтона подрывает устойчивость валюты США. С таким предостережением к соотечественникам выступил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Топ-менеджер отметил, что вводимые Штатами против других стран рестрикции, подрывают надежность доллара как средства сбережения и платежей для международных участников мирового рынка.

По словам представителя российского регулятора, своими действия Вашингтон год за годом "будет ослаблять использование" "американца" в качестве универсальной валюты", передает РИА "Новости".

Ранее в июле известный российский экономист Михаил Делягин заявил, что в качестве надежного варианта долгоиграющих накоплений лучше хранить свои сбережения в золотых монетах и слитках золота. Он также не советовал пополнять кубышку "американцами", а переводить валюту в евро и швейцарские франки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
Когда некоторые россияне хранят накопления в рубле под процент это у нормальных людей вызывает удивление. Неужели голову так прозомбировали, что верят такой афере? Никогда не будет рубль резервной мировой валютой, от слова совсем.
А еще когда жрать в россии нечего было всегда пишут, что вредно масло, яйца, колбаса.
Гость
Ответить
Слишком много развелось советчиков и доброжелателей!!! А когда к подобным приходят люди в масках, то в сейфах находят миллионы в зеленых купюрах. Предположим купил я золотое колечко, а через полгода мне потребовалась наличка, и что??? Сдать колечко в скупку по цене металлолома??? Советчики хреновы!!!
1
новости партнеров

Трамп преподнес России последний подарок - NYT

Решение американского главы сочли данью уважения Москве

Что будет с "Северным потоком – 2" в январе: данные рассекретили в Дании

После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей