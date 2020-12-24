На судьбу "деревянного" влияют несколько обстоятельств

У рубля есть шанс достичь отметки 65 за доллар в 2021 году, но он невелик. Такой прогноз о будущем российской валюты дал финансист Артем Тузов.

По его мнению, "деревянный" может укрепиться, но не сильно. Из-за низких цен на нефть, пандемии коронавируса и угрозы от американских санкций это маловероятно.

Курс 65 руб. за $1 реален лишь тогда, когда вырастет стоимость черного золота, что произошло в ноябре – декабре 2019-го. А в начале 2020 года, в январе, рубль задержался на отметке 61 – 63 за единицу "зеленого", напомнил эксперт агентству "Прайм".

Из-за мутации коронавируса рублю труднее расти. Пока все предприятия, нуждающиеся в нефти, не будут работать в полную силу, цены на топливо не поднимутся, и российская валюта не сможет укрепить позиции, отметил Тузов.

В 2021 году потребность в черном золоте будет увеличиваться, как и ее стоимость. Однако этого недостаточно для установления докризисного курса, подчеркнул финансист, передает РИА ФАН.

Ранее аналитики ожидали ослабления доллара до 65. Тогда хорошие новости с рынка нефти способствовали укреплению рубля.

