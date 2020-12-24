Эксперт назвал альтернативный увеличить накопления

Россиянам нужно отказаться от вкладов в валюте. В противном случае они потеряют деньги, предупредил экономист Виталий Калугин.

Доход по такому хранению сбережений окажется никаким. Следовательно, делать этого не стоит, призвал аналитик.

По его словам, российские банки пытались добиться изменения отрицательных валютных ставок на положительные, но не смогли. Вот и пришлось им понизить доход по депозитам до 0%.

Альтернативой валютным вкладам могут быть разные фонды, "в которых складывается корзинка из гособлигаций и российских крупных компаний". У них высокие доходы – и после вычета налогов они составляют не менее 2,5%, отметил Калугин.

Заменить валютный депозит выгоднее и покупкой недвижимости. Можно вложить деньги в такую, что очень активно растет в цене, – к примеру, в однокомнатную квартиру или студию. Увеличение их стоимости намного выше инфляции, подчеркнул экономист URA.RU.

Ранее стало известно о резком сокращении количества вкладов россиян в иностранной валюте. Таких депозитов в 2020 году насчитали всего 27%. Также отмечено, что жители нашей страны массово снимают деньги со счетов из-за низкой доходности. Сначала отток средств пошел с валютных вкладов, а после понижения ключевой ставки ЦБ – и с рублевых.