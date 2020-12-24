РФ не оставит союзника на голодном топливном пайке в наступающем году

Минск рассчитывает подписать с Москвой новый контракт на поставки российского газа на 2021 год по выгодным для белорусской стороны ценам. Однако какой бы стоимость сырья ни была, платить за него Республика будет, скорее всего, из кредитов, предоставленных ранее РФ. К такому выводу пришел инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

По его мнению, белорусы в наступающем году явно не испытают топливной голодовки, поскольку Москва все-таки пролонгирует соглашение на поставки сырья стратегическому союзнику. Кремль в вопросе экономических отношений с Минском отдает приоритет политической сообразности, считает эксперт.

Несмотря на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко иногда на публике критикует Москву, на самом деле он прекрасно осознает, кто в основным подпитывает экономику Республики.

"Дешевый российский газ является основной субсидией Минску. Причем, оплачивать поставки, скорее всего, придется самой Москве, уже предоставившей Белоруссии кредит в $1,5 млрд на погашение долгов за обеспечение углеводородами в предыдущие годы", – сказал в комментарии "Московскому комсомольцу" Суверов.

Накануне посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что сегодня должен начаться очередной раунд переговоров с российской стороной по поставкам нашего топлива в Республику и, конечно, ценам на него. Белорусская делегация вместе с главой дипмисии 24 декабря встречается с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Семашко предупредил, что это будет не итоговое мероприятие.

Посол предположил, что, как и в 2019-ом, договориться с Россией удастся буквально за несколько часов до Нового года, передает "Интерфакс".

Напомним, цена газа для Белоруссии на 2020-й определена в $127 за тыс. куб. м. Минск пытается снизить стоимость сырья.

