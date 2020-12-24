Средняя цена топлива за литр практически достигла отметки в 46 рублей

Потребительская стоимость бензина в стране выросла с начала текущего года на 2,4%. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Росстата.

Согласно приведенным данным, в период с января по ноябрь 2020 года топливо выросло в цене на 2,4%. В сравнении с показателем 2019 года с аналогичным периодом рост составил 1,9%.

По информации федеральной службы, рост потребительской стоимости топлива выявили в 21 регионе страны. Больше всего цены выросли в Ингушетии (0,8%).

Стоимость литра в среднем по России составляет 45,85 рублей.