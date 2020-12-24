В первом полугодии перемен ждать не нужно

Жители Московской области в 2021-м будут по-новому платить за электроэнергию. Об этом предупредили в комитете по ценам и тарифам.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", со второго полугодия те, у кого есть газовая плита, будут платить на 3,5% больше, то есть 5,93 руб/кВт*ч. Жителям сел также будут предоставлять скидку в 30%. Тариф же при этом станет больше на 14 копеек (4,15 руб/кВт*ч).

Для людей с электрическими плитами скидка слегка уменьшится и составит 27,6%. Платить они будут 4,29 руб/кВт*ч. Многотарифные счетчики все так же будут влиять на стоимость: при газовой плите стоимость составит 2,65 руб/кВт*ч, электрической – 1,91 руб/кВт*ч, для жителей сел – 1,85 руб/кВт*ч.