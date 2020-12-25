Трубоукладчик "Академик Черский" все-таки могут привлечь к строительству

Первый этап достройки газопровода "Северный поток-2" завершен. Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" прошла 2,6 км на мелководье Балтийского моря в экономической зоне ФРГ, проложив трубы по одной ветви. До Нового года ей предстоит проложить параллельно вторую ветку на этом участке.

Довольно низкий темп работы объясняется тем, что "Фортуна" – баржа с якорным позиционированием. Ее осадка составляет 6,5 м, а глубина моря на данном участке 19-20 м. Соответственно, на перенос и закрепление якорей уходит много времени, особенно в шторм. Но в последние дни, по данным портала по отслеживанию судов Myshiptracking, "Фортуна" начала проходить по 450 м в день. При сохранении этой скорости она как раз успевает проложить вторую ветку на данном участке до 31 декабря. Впрочем, разрешение немецких властей на работы выдано до 15 января 2021 года.

После этого останется еще два этапа: проложить две ветви по 14 км в немецких водах и 120 км в зоне Дании, пишет Еadaily. Разрешение датских властей на работы начнет действовать с 15 января 2021 года. Об этом уже предупреждены судовладельцы, которым придется учитывать это при выборе маршрута передвижения в Балтийском море.

Ожидается, что укладку труб около Дании также будет вести "Фортуна", ведь именно для нее оператор проекта Nord Stream 2 AG выбивал разрешение на привлечение к работе судов не только с динамическим, но и с якорным позиционированием. Однако ряд экспертов полагают, что "Фортуне" будет не под силу справиться с 30-метровой глубиной. Так, по мнению доцента РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева, прокладкой труб на датском участке Балтийского моря займется "Академик Черский", передает "Регнум". Именно это судно называли наиболее вероятным достройщиком "Северного потока-2", когда из проекта вышел швейцарский подрядчик.

Сейчас в США подготовлен новый пакет санкций против участников проекта "Северный поток-2", под ним не хватает только подписи уходящего президента Дональда Трампа.