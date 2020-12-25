Киев рискнул отказаться от прямых поставок из России – и проиграл

Природный газ снова в почете. Его стоимость в декабре взлетела до рекордных значений за последние пару лет. Европа уже начала тратить газ из хранилищ, а Украина осталась без реверсных поставок.

В мае-июне 2020 г. на мировом газовом рынке случился обвал. Из-за вызванной коронавирусом повсеместной остановки производства спрос на топливо резко снизился, а цены упали до отрицательных значений. Из-за этого часть поставщиков сократила добычу, часть попросту разорилась.

Сейчас ситуация начала выправляться. Стоимость газа в Японии и Республике Корея выросла в 6 раз по сравнению с весной. В Китае – в 4 раза, пишет "Взгляд". Дело не только в холодной зиме в Европе, но и восстановлении экономики в Азии. Учитывая, что трубопроводного топлива в азиатский регион поступает мало, туда спешат производители СПГ. Американцы даже сократили поставки своего СПГ в Польшу и Литву, где ранее так рьяно поощряли строительство СПГ-терминалов.

В результате европейцы уже в начале декабря столкнулись с дефицитом газа и начали тратить топливо из резервуаров. Одновременно Польша, Венгрия и Словакия остановили реверсные поставки российского газа на Украину, укрепляя собственные резервы.

Оставшись без поставок, Киев был вынужден влезть в свои запасы. К 20 декабря объем газа в 12 украинских подземных хранилищах сократился с 31 до 24,8 млрд кубометров. Понятно, что без импорта топлива Незалежной не продержаться на оставшихся резервах. Оставит ли Киев своих граждан без тепла и горячей воды или все-таки смерит гордыню и заключит контракт с Москвой на прямые поставки российского газа – вопрос, который не терпит отлагательств. Аналогичная ситуация предыдущей холодной зимой – в 2018/2019 г. г. – спровоцировала "холодные бунты" на Украине.