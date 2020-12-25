Европейские партнеры оставили Украину без газа

Европейские партнеры оставили Украину без газа
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
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Киев рискнул отказаться от прямых поставок из России – и проиграл

Природный газ снова в почете. Его стоимость в декабре взлетела до рекордных значений за последние пару лет. Европа уже начала тратить газ из хранилищ, а Украина осталась без реверсных поставок.

В мае-июне 2020 г. на мировом газовом рынке случился обвал. Из-за вызванной коронавирусом повсеместной остановки производства спрос на топливо резко снизился, а цены упали до отрицательных значений. Из-за этого часть поставщиков сократила добычу, часть попросту разорилась.

Сейчас ситуация начала выправляться. Стоимость газа в Японии и Республике Корея выросла в 6 раз по сравнению с весной. В Китае – в 4 раза, пишет "Взгляд". Дело не только в холодной зиме в Европе, но и восстановлении экономики в Азии. Учитывая, что трубопроводного топлива в азиатский регион поступает мало, туда спешат производители СПГ. Американцы даже сократили поставки своего СПГ в Польшу и Литву, где ранее так рьяно поощряли строительство СПГ-терминалов.

В результате европейцы уже в начале декабря столкнулись с дефицитом газа и начали тратить топливо из резервуаров. Одновременно Польша, Венгрия и Словакия остановили реверсные поставки российского газа на Украину, укрепляя собственные резервы.

Оставшись без поставок, Киев был вынужден влезть в свои запасы. К 20 декабря объем газа в 12 украинских подземных хранилищах сократился с 31 до 24,8 млрд кубометров. Понятно, что без импорта топлива Незалежной не продержаться на оставшихся резервах. Оставит ли Киев своих граждан без тепла и горячей воды или все-таки смерит гордыню и заключит контракт с Москвой на прямые поставки российского газа – вопрос, который не терпит отлагательств. Аналогичная ситуация предыдущей холодной зимой – в 2018/2019 г. г. – спровоцировала "холодные бунты" на Украине.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Никакой обмен с не нормальными людьми не возможен. Они просто привыкли жировать, за наш счет, показалось мало: хочемо йяк у европи и т.д. А при обмене вместо воды потекут канализационные отходы, такой это народишко. Выколи мне глаз если у соседа выколется два. Жалко там много русских, да и украинцы тоже не плохие ребята, но их обобрали обманули и одурачили, НО это не надолго
это навсегда
Гость
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Гость
Голытьба вы не мытая, что делать то будете когда газ то закончится, ракетами всех обстреливать будете? Вонючки прокляты.
во пердак рвет
Проходящий мимо
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Гость Из за бугра
Если про Литву ,то в 2012 годе потребность в газе упало.И вот по той причине мы будем закупать не 6 а 4 или даже меньше завозов. Хотя если народу нравится полуправда ? Гебельсовская школа и в самом деле была хороша?
Какие-то обрывки мыслей, понятные только писателю... Наверно для себя написал, чтоб не забыть.
Гость
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Гость
Голытьба вы не мытая, что делать то будете когда газ то закончится, ракетами всех обстреливать будете? Вонючки прокляты.
Когда газ закончится вас, уродов, уже не будет в природе ))
Гость
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Пускай хохлосброд замерзает, зато нерабы. Кизяки пока еще есть в развалине и деревья не все выпилили.
Гость
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Никакой обмен с не нормальными людьми не возможен. Они просто привыкли жировать, за наш счет, показалось мало: хочемо йяк у европи и т.д. А при обмене вместо воды потекут канализационные отходы, такой это народишко. Выколи мне глаз если у соседа выколется два. Жалко там много русских, да и украинцы тоже не плохие ребята, но их обобрали обманули и одурачили, НО это не надолго
Гость
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Только в обмен на воду в Крым. Переговоры по газу надо проводить в увязке с водой.
Гость
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Голытьба вы не мытая, что делать то будете когда газ то закончится, ракетами всех обстреливать будете? Вонючки прокляты.
Гость!
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Гость зяма
сначала пусть оставят в покое Донбасс и включат воду в Крыму, а потом мы подумаем
Миллеру по <цензура> и ДНР и Крым, за деньги он и себя продаст...если уже не продался!
Гость зяма
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сначала пусть оставят в покое Донбасс и включат воду в Крыму, а потом мы подумаем
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