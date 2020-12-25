Евро по 95: эксперт предрек рублю прекращение роста

Евро по 95: эксперт предрек рублю прекращение роста
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Национальная валюта находится в шатком положении

"Потепление" на валютных рынках, вызванное сообщениями о подорожании нефти на мировом рынке, вряд ли продлится долго. По словам экономиста Артема Деева, в настоящее время происходит рост иностранных валют из-за обвала бирж, которые переживают новости о новом штамме COVID-19 в Великобритании и массовом прекращении авиасообщения с Лондоном.

Специалист добавил, что в настоящее время наблюдается рост евро и доллара. В Азии и Европе преобладают панические настроения из-за нового коронавируса. А рухнувшие ниже 50 долларов за баррель цены на нефть ухудшают положение рубля.

На фоне информации об очередном санкционном пакете Соединенных Штатов против России инвесторы лишаются оптимизма и стремятся сократить риск, не увеличивая вложений в довольно опасные для себя активы, в числе которых есть и рублевые.

"Полагаю, в ближайшей перспективе, то есть до конца 2020 года, можно ожидать доллара по 80 рублей, а евро – по 95 рублей", – заявил Деев в интервью "Свободной Прессе".

Ранее экономист Дмитрий Голубовский заявил, что национальная валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар лишь к весне следующего года.

Егор МАЛКОВ

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