Преемник Трампа не ослабит давление на строительство проекта

До окончания строительства "Северного потока -2" осталось лишь 160 километров, однако именно этот участок не удается достроить на протяжении года после санкций Белого дома, коснувшихся швейцарской компании Allseas. Тем не менее, в декабре работы снова возобновились.

По словам эксперта Игоря Юшкова, главная интрига ограничительных мер Вашингтона заключается в непредсказуемости последствий – никто не знает, окажется ли в "черном списке" "Газпром флот", который ранее был владельцем трубоукладчика "Академик Черский". Тот же вопрос касается и дальнейшей судьбы ПАО "Газпром".

Основные риски, скорее всего, наступят уже после строительства – тогда "Газпром" может столкнуться с отказом на разрешение ввода газовой магистрали в эксплуатацию и сам запуск трубопровода. Однако компания уже делает все от нее зависящее, включая нарушение американских санкций. Неизвестно, готовы ли пойти на подобные меры европейцы – гарантии того, что они могут преступить через ограничения Вашингтона, пока отсутствуют.

Юшков напомнил, что Соединенные Штаты уже пошли на уступки Евросоюзу, предусмотрев возможность консультаций с ЕС, если санкционные меры несут угрозы органам этих государств. Однако даже в этом вопросе у Европы отсутствует право вето, передают "Известия".

Специалисты Института развития технологий ТЭК считают, что избранный президент США Джо Байден не станет ослаблять давление на проект – впереди демократа ожидает ворох проблем с американской нефтегазовой отраслью, которая не очень рада успехам российской стороны – ввод "Северного потока – 2" приведет к снижению спроса на американский СПГ. А в этой сфере работают миллионы избирателей.

Ранее сообщалось о том, что Штаты готовят новый санкционный пакет в отношении "Северного потока – 2".



