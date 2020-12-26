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Трубоукладчик "Фортуна", возобновивший в декабре работы по строительству газовой магистрали "Северный поток – 2", прекратил работу над укладкой и взял курс на возвращение в порт Висмар, находящийся в Германии.
По информации портала Marine Traffic, на протяжении нескольких месяцев судно находилось в Висмаре, однако вернулось на место проведения работ для укладки судна.
Спустя две недели спустя после проведения работ "Фортуна" направилась в немецкую акваторию. Как свидетельствуют данные портала, сейчас судно находится недалеко от Висмара.
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