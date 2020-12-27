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В новом 2021 году вырастут цены на ряд популярных продуктов, предупредила
эксперт.
Первым делом, уже в январе, подорожает спиртное, напомнила исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая. Это связано с повышением акцизов. При этом более ощутимо вырастут цены на шампанское, а также крепкий алкоголь. Самой дорогой из последнего оказалась водка. Стоимость этого напитка повысится на 5,7%, пишет "Московский комсомолец".
На 10% могут подорожать шоколад и другие популярные сладости. Такое мнение высказал шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев.
Ранее российские власти объявили о заморозке цен на ряд востребованных продуктов. В список попали подсолнечное масло и сахар. Подробности о принятых мерах озвучил премьер Михаил Мишустин.
Между тем ряд экспертов полагает, что заморозка цен приведет к тому, что подорожают другие продукты. Так, один из экономистов заявил, что празднование Нового года 2021 влетит россиянам в копеечку.
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