Что подорожает в 2021 году: прогноз экспертов

Что подорожает в 2021 году: прогноз экспертов
Фото: pixabay.com
За алкоголь и сладости россиянам придется выложить больше

В новом 2021 году вырастут цены на ряд популярных продуктов, предупредила эксперт.

Первым делом, уже в январе, подорожает спиртное, напомнила исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая. Это связано с повышением акцизов. При этом более ощутимо вырастут цены на шампанское, а также крепкий алкоголь. Самой дорогой из последнего оказалась водка. Стоимость этого напитка повысится на 5,7%, пишет "Московский комсомолец".

На 10% могут подорожать шоколад и другие популярные сладости. Такое мнение высказал шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев.

Ранее российские власти объявили о заморозке цен на ряд востребованных продуктов. В список попали подсолнечное масло и сахар. Подробности о принятых мерах озвучил премьер Михаил Мишустин. 

Между тем ряд экспертов полагает, что заморозка цен приведет к тому, что подорожают другие продукты. Так, один из экономистов заявил, что празднование Нового года 2021 влетит россиянам в копеечку. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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Гость
как только Мишустин пришел в правительство и началсь цены налоги тарифы штрафы все выше и выше
Тебе сколько лет? У нас каждый год цены растут на протяжении нескольких десятков лет. Помню бывали случаи подешевения бензина на 3 копейки.
Гость
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А хоть что подешевеет, кроме нашей жизни? А ведь были времена....
Гость
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как только Мишустин пришел в правительство и началсь цены налоги тарифы штрафы все выше и выше
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