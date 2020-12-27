За алкоголь и сладости россиянам придется выложить больше

В новом 2021 году вырастут цены на ряд популярных продуктов, предупредила эксперт.



Первым делом, уже в январе, подорожает спиртное, напомнила исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая. Это связано с повышением акцизов. При этом более ощутимо вырастут цены на шампанское, а также крепкий алкоголь. Самой дорогой из последнего оказалась водка. Стоимость этого напитка повысится на 5,7%, пишет "Московский комсомолец".

На 10% могут подорожать шоколад и другие популярные сладости. Такое мнение высказал шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев.

Ранее российские власти объявили о заморозке цен на ряд востребованных продуктов. В список попали подсолнечное масло и сахар. Подробности о принятых мерах озвучил премьер Михаил Мишустин.

Между тем ряд экспертов полагает, что заморозка цен приведет к тому, что подорожают другие продукты. Так, один из экономистов заявил, что празднование Нового года 2021 влетит россиянам в копеечку.