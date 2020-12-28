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Уровень инфляции по оценке Росстата значительно ниже подсчетов граждан, потому что население видит только рост цен по товарам и услугам, которыми пользуется, а официальная статистика учитывает более 500 показателей. Такое пояснение дала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Она подтвердила, что личные ощущения россиян о росте цен всегда выше официальных данных, поэтому многие не верят в низкую инфляцию в стране. Но дело в том, что у каждого человека своя инфляция. Она складывается из стоимости продуктов, которые покупает лично он, из стоимости услуг, которыми он пользуется. Росстат же публикует данные "средние по больнице".
Но регулятор интересуется и мнением населения.
"Мы проводим опросы постоянно, как люди воспринимают инфляцию. Вот сейчас люди считают, что инфляция растет, выросла за год на 12%. Это почти в три раза больше, чем дает Росстат",
– сообщила Набиуллина в эфире RTVI. Она заявила, что и ее личная инфляция не совпадает с официальной. И призвала понять: вот билеты на самолет в этом году сильно подешевели. Но люди этого не замечают, они видят только растущие цены на продукты. А на официальную инфляцию авиабилеты влияют.
По оценке ЦБ, инфляция в России за 2020 г. составит 4,6-4,9%. Пенсии при этом вырастут на 6,3%, что заметно выше прогнозируемого уровня инфляции.
Ранее глава ЦБ раскритиковала меры правительства по искусственному сдерживанию цен на продукты.
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