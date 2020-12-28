Россияне зря не верят официальным данным, они просто не знают всю методику расчетов

Уровень инфляции по оценке Росстата значительно ниже подсчетов граждан, потому что население видит только рост цен по товарам и услугам, которыми пользуется, а официальная статистика учитывает более 500 показателей. Такое пояснение дала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Она подтвердила, что личные ощущения россиян о росте цен всегда выше официальных данных, поэтому многие не верят в низкую инфляцию в стране. Но дело в том, что у каждого человека своя инфляция. Она складывается из стоимости продуктов, которые покупает лично он, из стоимости услуг, которыми он пользуется. Росстат же публикует данные "средние по больнице".

Но регулятор интересуется и мнением населения.

"Мы проводим опросы постоянно, как люди воспринимают инфляцию. Вот сейчас люди считают, что инфляция растет, выросла за год на 12%. Это почти в три раза больше, чем дает Росстат",

– сообщила Набиуллина в эфире RTVI. Она заявила, что и ее личная инфляция не совпадает с официальной. И призвала понять: вот билеты на самолет в этом году сильно подешевели. Но люди этого не замечают, они видят только растущие цены на продукты. А на официальную инфляцию авиабилеты влияют.

По оценке ЦБ, инфляция в России за 2020 г. составит 4,6-4,9%. Пенсии при этом вырастут на 6,3%, что заметно выше прогнозируемого уровня инфляции.

Ранее глава ЦБ раскритиковала меры правительства по искусственному сдерживанию цен на продукты.