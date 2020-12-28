В 2021 году санкции и цена на нефть ударят по рублю - эксперт

В 2021 году санкции и цена на нефть ударят по рублю - эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На российскую валюту оказывают влияние три основных фактора

Курс рубля по отношению к доллару в начале нового 2021 года будет зависеть от цен на нефть и санкционного давления на Россию со стороны США. В январе будет незначительное ослабление "россиянина" именно из-за обвинительной риторики Вашингтона в адрес Москвы вокруг хакерских атак на американские госучреждения и компании, а также в связи с разморозкой строительства газопровода "Северный поток-2".

Такой прогноз дал жизнеспособности нацвалюты дал кандидат экономических наук, завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов. Он напомнил, что в уходящем году курс рубля менялся в зависимости от трех главных факторов – цен на нефть, эпидемии коронавируса и рестрикций США.

Так, в начале введенных повсеместно карантинных мер – март-апрель – цены на углеводороды были минимальны, соответственно, за доллар давали максимальное количество рублей. К концу 2020-го цены на черное золото отыграли часть падения из-за COVID-19, добравшись к отметке в $50 за баррель, и вслед за этим укрепился рубль.

В дальнейшем стоимость сырья будет зависеть от улучшения ситуации с пандемией, а значит, увеличится транспортное сообщение среди государств, повысится деловая активность. На этом фоне возрастет спрос и цена на нефть.

В данном контексте специалист надеется, что в начале нового года распространение коронавируса замедлится из-за рождественских каникул. Также в мире, и в России в частности, началась массовая вакцинация, итогом которой должно стать улучшение эпидемиологической ситуации.

"Поэтому я не ожидаю существенного снижения спроса и цен на нефть в январе 2021 года", – пишет автор в издании "Регнум".

Экономист назвал и факторы, которые могут поддержать курс рубля. Среди таковых он назвал обещание правительства РФ бороться с ростом цен на продовольственные товары, а также ослабление доллара на мировом валютном рынке. Одновременно "россиянин" в большей степени может снизиться по отношению к евро, который, наоборот, в последнее время укрепляется.

По прогнозу Воронова, рубль в январе 2021 г. будет торговаться в пределах 75−76 руб за американский доллар.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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А нельзя уничтожить эту вшивую экономику, чтобы следа не осталось вместе с ненавистной всем РФ?
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