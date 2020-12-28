В правительстве РФ будут продолжать работать по реализации проекта, приспособившись к новым условиям

Новые американские санкции в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2" могут всего лишь года на полтора задержать срок введения в эксплуатацию проекта. А пока будет продолжаться укладка труб, европейцам придется закупать дорогой штатовский СПГ. Такое мнение высказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Максимум, которого сейчас может добиться администрация (Дональда) Трампа и впоследствии (Джо) Байдена через экономические угрозы трубоукладчикам и поставщикам оборудования, – это затормозить введение нитки газопровода в эксплуатацию на год-полтора", – сказал эксперт "Московскому комсомольцу".

Кричевский отметил, Европа очень нуждается в голубом топливе из России, и этот интерес сохранится еще минимум на 10-15 лет, пока страны Старого света не перейдут на возобновляемые источники энергии.

Скорее всего, из-за продолжающегося давления со стороны Вашингтона, участникам проекта "СП-2" придется искать новых подрядчиков и прокладчиков труб. А пока будут укладываться трубы нового газопровода, европейцы будут вынуждены закупать СПГ из Америки.

"Именно в этом и состоит основная цель санкций против "Северного потока-2", – резюмировал специалист.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что если рестрикции в адрес газопровода будут задействованы, придется под них подстраиваться.

"Будем продолжать работать, как мы уже давно работаем в таких условиях", – цитирует РИА "Новости" члена правительства.

Ранее сегодня "СП-2" категорически поддержал глава МИД ФРГ Хайко Маас, по утверждению которого, несмотря на союзнические отношения, Берлин не поменяет свою позицию по российской трубе. Он считает, что Европа не "должна делать все так, как говорит Вашингтон".

Накануне уходящий хозяин Белого дома Трамп подписал проект бюджета, в котором предусмотрены новые рестрикции в отношении "Северного потока-2".

