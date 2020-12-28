В середине января планируется приступить к работам на датском отрезке газопровода

Строители завершили работы по прокладке труб на участке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой оператора проекта Nord Stream 2.

Далее нужно уложить трубы в датских водах. Эти работы могут начаться в середине января 2021 года, передает РИА "Новости".

Отметим, что строители приступили к достройке "Северного потока-2" на немецком участке проекта 5 декабря. Там необходимо было уложить 2,6 км газопровода.

На прошлой неделе зампредседателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова объявила, что сухопутный зарубежный участок "СП-2" полностью готов к началу приема российского топлива.

