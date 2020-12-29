Нефть по 30 долларов за баррель: аналитики предупредили о падении цен на черное золото

Федеральные резервы России могут опять остаться без пополнения

После некоторого восстановления ситуации на нефтяном рынке мир ожидает новый обвал. В начале 2021 г. стоимость черного золота может рухнуть до 30 долларов за баррель. Такой прогноз дал ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Он напомнил, что недавно страны группы ОПЕК+ договорились начать увеличивать добычу нефти в новом году на 0,5 млн баррелей в сутки. Этому способствовало подорожание нефти в результате повышения спроса. В частности, контракты на будущие поставки средиземноморского сорта Brent заключались по цене от 50 долларов за баррель.

Однако сейчас очевидно, что эпидемия коронавируса усиливается, из-за обнаруженных разновидностей COVID-19 снова вводятся внутренние локдауны, запреты на перемещение между странами. Это уже негативно отразилось на нефтяном рынке, а впереди еще и обещанное увеличение поставок.

"Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню $30–35 за баррель",

– такой прогноз Богданова на 1 квартал 2021 года приводят "Известия".

При этом, по оценке эксперта VYGON Consulting Дарьи Козловой, спрос на нефть в мире вернется к докризисному уровню не ранее 2022 года. Соответственно, нефтедобывающим странам придется как-то договариваться, чтобы не заливать рынок невостребованным сырьем и не допускать нового обвала.

Для России критичным уровнем является стоимость нефти по 43,3 доллара за баррель. Только разница от более высоких котировок в 2021 г. поступит в Фонд национального благосостояния, который в 2020 г. и так был распечатан впервые за последние годы.