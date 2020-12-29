Разницу в выплате пенсий цифровыми рублями объяснил эксперт

Предполагается, что пожилым людям станет удобнее получать выплаты

Цифровой рубль – это не тот вопрос, над которым надо задумываться пенсионерам. Для них практически ничего не изменится с введением в оборот новой формы российских денег. Они этого даже не заметят, уверен экономист Константин Ордов.

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила выплату пенсий в России цифровыми рублями, отметив, что окончательный выбор будет лично за пенсионером. По мнению Ордова, пожилым людям вообще не стоит беспокоиться на этот счет.

"Пенсионеры уже сейчас пользуются кредитными картами, и для них, по сути, цифровой рубль от этих денег на карточке отличаться не будет",

– пояснил он в комментарии Nation News. Предполагается, что привычные безналичные расчеты станут просто удобнее за счет расширения сервисов. Но как это технически будет происходить, на каких принципах цифровой рубль будет имитироваться – это вопрос пока не понятный даже для специалистов. А уж простым людям такие тонкости и вовсе знать не обязательно.

Ранее Набиуллина сообщила, что пользователи цифровых рублей не будут привязаны к конкретному банку.

Ранее в России было принято решение переводить пенсии и другие социальные пособия на банковские карты, только привязанные к национальной платежной системе "МИР". Ожидалось, что окончательный переход будет завершен до 1 января 2021 года. Однако на днях ПФР объявил, что продолжит начислять пенсии по старым правилам до 1 июля 2021 года.