Прокладка труб по дну Балтийского моря идет полным ходом, но будет ли газопровод запущен

Уже принятые в США санкции не помешают России закончить строительство "Северного потока-2". Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Но новые инициативы американцев могут создать проблемы газопроводу.

Прокладка 2,6 км труб в исключительной экономической зоне Германии завершена. Санкции США этому не помешали, да и не могли помешать, поскольку работы велись на мелководье, а ограничения касаются только глубоководных трубопроводов, отметил Юшков.

"Самое интересное нас ожидает впереди, когда начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании, которая как раз является глубоководной",

– отметил эксперт в интервью "Взгляду". Собственно, и тут США зря старались. В оборонном бюджете на 2021 г., который и предусматривает меры против "Северного потока-2", содержится уточнение. США открывают для себя возможность наказывать иностранные компании, занимающиеся укладкой труб по дну моря и модернизацией судов.

Но над "Северным потоком-2" сейчас трудятся исключительно российские строители, а суда для этого уже модернизированы. Поэтому запугивать кого-то такими мерами бессмысленно.

Другое дело, что в США подготовлены уже новые законопроекты, которые предусматривают наказание для компаний, отвечающих за эксплуатацию газопровода. Это, действительно, может плохо отразиться на проекте, поскольку за обслуживание "Северного потока-2" будут отвечать европейские регуляторы.

Да и со страховкой пока не все ясно. Вашингтон грозит последствиями страховщикам, которые будут причастны к проекту. Но будет ли страховой полис аннулирован, если выдавшая его компания попадет в черный список США, или останется действительным до конца срока, не понятно.

Обнадеживает, что власти Германии намерены отстаивать "Северный поток-2" даже после смены администрации в Белом доме.