Впереди самое интересное: чем грозят санкции США "Северному потоку-2"

Впереди самое интересное: чем грозят санкции США "Северному потоку-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Прокладка труб по дну Балтийского моря идет полным ходом, но будет ли газопровод запущен

Уже принятые в США санкции не помешают России закончить строительство "Северного потока-2". Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Но новые инициативы американцев могут создать проблемы газопроводу.

Прокладка 2,6 км труб в исключительной экономической зоне Германии завершена. Санкции США этому не помешали, да и не могли помешать, поскольку работы велись на мелководье, а ограничения касаются только глубоководных трубопроводов, отметил Юшков.

"Самое интересное нас ожидает впереди, когда начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании, которая как раз является глубоководной",

отметил эксперт в интервью "Взгляду". Собственно, и тут США зря старались. В оборонном бюджете на 2021 г., который и предусматривает меры против "Северного потока-2", содержится уточнение. США открывают для себя возможность наказывать иностранные компании, занимающиеся укладкой труб по дну моря и модернизацией судов.

Но над "Северным потоком-2" сейчас трудятся исключительно российские строители, а суда для этого уже модернизированы. Поэтому запугивать кого-то такими мерами бессмысленно.

Другое дело, что в США подготовлены уже новые законопроекты, которые предусматривают наказание для компаний, отвечающих за эксплуатацию газопровода. Это, действительно, может плохо отразиться на проекте, поскольку за обслуживание "Северного потока-2" будут отвечать европейские регуляторы.

Да и со страховкой пока не все ясно. Вашингтон грозит последствиями страховщикам, которые будут причастны к проекту. Но будет ли страховой полис аннулирован, если выдавшая его компания попадет в черный список США, или останется действительным до конца срока, не понятно.

Обнадеживает, что власти Германии намерены отстаивать "Северный поток-2" даже после смены администрации в Белом доме.

Николай ВИКТОРОВ

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Интересно, о чём будет передовица на Utro, когда достроят и запустят Северный поток-2?!
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Гость
Я как житель Германии за северный поток Нам очень нужен газ из России иначе мы замерзнем зимой
Я как житель России против оттока газа и нефти из страны которая сама нуждается. От этого потока простым россиянам ничего не перепадает а оседают нефте и газовые евро и доллары в карманах кремлёвской шайки. Я за развитую промышленность и сельское хозяйство, а продажа природных рессурсов, в которых сами нуждаемся, есть продажа Родины и карается огромным сроком или расстрелом.
Гость
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Гость
А я вообще дочь офицера, и здесь фсе не так однозначно.
а ты дебил учи русский...
Гость
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Гость
Я как житель Германии за северный поток Нам очень нужен газ из России иначе мы замерзнем зимой
Мы не только замёрзним но и будем не конкурентноспособны, хватить кормить этих хохлов нациков. Таких дебилов надо ещё поискать и я знаю о чём говорю, я там в армии служил.
Гость
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Гость
Я как житель Германии за северный поток Нам очень нужен газ из России иначе мы замерзнем зимой
А я вообще дочь офицера, и здесь фсе не так однозначно.
Гость
Ответить
Я как житель Германии за северный поток Нам очень нужен газ из России иначе мы замерзнем зимой
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