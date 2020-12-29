Москва раскрыла сроки запуска "Северного потока-2"

Москва раскрыла сроки запуска "Северного потока-2"
Фото:Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Проект будет завершен вне зависимости от американских рестрикций

Несмотря на новые санкции Вашингтона в отношении "Северного потока-2", российский газопровод будет достроен и запущен в 2021 году. Об этом заявил член группы по сотрудничеству Совфеда и бундесрата ФРГ (палата представителей федеральных земель Германии) Сергей Перминов.

"В 2021 году "Северный поток" будет введен в эксплуатацию, в этом можно не сомневаться", – сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Парламентарий подчеркнул, что в реализации проекта "заинтересованы европейские коллеги". По мнению Перминова, газопровод "будет завершен во второй половине" наступающего года.

Накануне оператор проекта Nord Stream 2 объявил, что строители завершили укладку труб на немецком участке "СП-2" в Балтийском море. Теперь осталось проложить примерно 170 км датского отрезка магистрали. Некоторые специалисты полагают, что если на нем будут работать два трубоукладчика, то строители уложатся за пару месяцев, если только один, то за четыре-пять месяцев.

Работы на Балтике продолжатся в середине января.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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