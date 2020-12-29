Победителями заявок стали 36 компаний, которые обеспечили работой около 30 тысяч человек и заплатили в прошлом году семь миллиардов рублей налогов

Власти Москвы в нынешнем году одобрили заявки на получение субсидий для 36 столичных компаний общей суммой почти на 770 млн руб, что превышает показатель 2019-го на 23%.

Предприятия мегаполиса, которые обеспечивают работой около 30 тыс человек, получат финансовую поддержку на приобретение оборудования и на подключение к инженерным сетям, а также на возмещение затрат по лизингу и договорам. Субсидии предоставляются компаниям пищевой отрасли и ОПК, выпускающим высокотехнологичную продукцию и многим другим.

Правительство Москвы регулярно занимается дополнением списка мер по поддержке бизнеса в городе, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, все предприятия, которым одобрены субсидия на почти 770 млн руб, вносят большой вклад в экономику мегаполиса. Так, за 2019 г. те 36 предприятий перечислили в московскую казну налогов на почти семь миллиардов рублей.

"В этом году мы расширили перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства", – цитирует официальный сайт мэрии Ефимова.

В большинстве своем представители промышленного сектора обращаются за поддержкой, чтобы возместить затраты по лизинговым платежам. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

По его данным, общая сумма возмещенных затрат в этой категории составила 607,9 млн руб. Кроме того, 31,6 млн руб выплачены на возмещение затрат по кредитным договорам на закупку отдельных видов оборудования. Еще 129,8 млн руб направлены на компенсационные выплаты, связанные с подключениями к инженерным сетям.

Отмечается, что в период пандемии коронавируса московские власти приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса. Среди них, в частности, предоставление предприятиям льгот и отсрочки платежей, субсидии и особые условия кредитования.

