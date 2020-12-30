Мнения экспертов насчет банковских депозитов разошлись

Россиянам, получающим доход в рублях и не имеющим валютных обязательств, не имеет смысла хранить деньги в иностранной валюте. В этом убежден гендиректор ИК "Русс-Инвест" Александр Бычков.

По его мнению, граждане, у которых нет значительных сбережений, лучше открыть депозит, несмотря на низкий процент доходности. Тем, у кого есть свободные несколько сотен тысяч рублей, эксперт рекомендует обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) – там, по крайней мере, 13% в виде возврата НДФЛ точно гарантирован.

Директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой советует гражданам покупать суверенные облигации. Главное – спокойно реагировать на краткосрочные колебания на рынке. Класть деньги на депозит он вообще не рекомендует.



Самыми неудачными вложениями, по мнению аналитиков, является недвижимость и доллар. Взрывного роста цен на квартиры в ближайшее время точно не ожидается, а налоги и ежемесячные счета придется платить регулярно. Что касается тех, кто привык менять "лишние" рубли на иностранные деньги, то им лучше обратить внимание на валюты развивающихся стран, к которым, кстати, экономисты относят и Россию, приводит РИА "Новости" мнение главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди.

"Держаться подальше от доллара США и японской йены",

– дал совет Харди.

Ранее западные эксперты предрекли ослабление доллара на мировом рынке. По отношению к рублю его курс может опуститься в 2021 г. до уровня 65 руб. за 1 доллар.