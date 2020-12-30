Россиян напугали скачком цен на квартиры в 2021 году

Россиян напугали скачком цен на квартиры в 2021 году
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рост стоимости жилья не планирует останавливаться

На рынке недвижимости складывается достаточно сложная для потребителей ситуация. Цены на квартиры растут, как на дрожжах. По мнению некоторых экспертов, грядущий год не принесет облегчение людям, планирующим обзавестись жилыми метрами. Прайс на недвижимость продолжит расти.

Владелец портала "Мир квартир" Павел Луценко поделился своим прогнозом в этой сфере. По словам эксперта, цены на новостройки подскочат на 10-12%. Что касается вторички – здесь нужно готовиться к удорожанию на 5-7%.

В беседе с журналистами РИА "Новости" специалист отметил, что на непрекращающийся рост цен, в первую очередь, влияет реализация государственного проекта по выдаче льготных ипотечных кредитов.

Также свою роль сыграло осуществленное Банком России снижение ключевой ставки, добавляет URA.RU.

Стоит отметить, что в грядущем году россиян ждет подорожание товаров и услуг по всем фронтам. В частности, эксперты прогнозируют скачок цен на отдых.

Ольга ФЕДОРОВА

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