На национальную валюту повлияет ситуация с пандемией

В 2021 году рубль будет демонстрировать довольно активное поведение из-за серьезных колебаний цен на нефть. В этом случае речь идет о краткосрочной перспективе, однако если структура российской экономики не претерпит никаких изменений, что, по всей вероятности, так и будет, то национальная валюта продолжит курс к ослаблению, заявил член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

Специалист напомнил, что углеводородная эпоха медленно, но верно идет к концу. А это значит, что Евросоюз начнет постепенно переходить на зеленую энергетику. Стоит помнить о том, что экономика России не диверсифицирована, а 65% экспорта приходится на нефть и газ. Снижение тарифов на энергоносители сильно отражается на курсе валют.

Гринберг добавил, что власти постоянно стоят перед искушением пополнения государственного бюджета через девальвацию – такой способ решения финансовых пробелов довольно легок, однако последствия могут обернуться катастрофой, особенно на фоне американских санкций, которые наверняка станут последовательной программой Белого дома после инаугурации Джо Байдена.

"15 мая 2021 года биржевой курс доллара составит 87 рублей 53 копейки. Научный прогноз отличается от гадания на кофейной гуще тем, что гадание иногда сбывается", – заявил специалист в интервью mk.ru.

Ранее экономист Дмитрий Воронов заявил, что к началу Нового года курс рубля будет сильно зависеть от мировой ситуации с пандемией, так как улучшение эпидемиологической ситуации увеличит транспортное сообщение, что приведет к росту спроса на энергоносители.