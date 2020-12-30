Под раздачу попадет теневой сектор экономики

Новые поправки в российское законодательство, расширяющие перечень финансовых операций, попадающих под контроль ФНС, могут негативно отразиться на 5-6 млн жителей РФ, которые получают "серые" зарплаты, считают специалисты.

С 10 января 2021 начинают действовать поправки, в соответствии с которыми под наблюдение ФНС попадают операции суммой от 100 тысяч рублей. Власти возьмут под наблюдение переводы по почте, а также крупные денежные ставки в азартных играх, превышающие 600 тыс. Таким образом, правительство нацелено на повышение уровня сбора налогов и сокращение теневой экономики.

Подобные меры, считает аналитик Виталий Калугин, нацелены на представителей малого бизнеса из теневого сектора. А в организациях с крупным штатом численностью от 150 человек "конвертная" зарплата не имеет смысла. По оценке эксперта, изменения коснутся от 5 до 6 миллионов жителей России.

Меры по расширению контроля над переводами в крупном объеме вполне ожидаемы, так как Москва выступает в поддержку международных мер по борьбе с отмыванием финансов, заявил экономист Никита Масленников. Однако основная часть населения не столкнется с последствиями принятого решения, так как речь идет о сфере обслуживания, а также игровом секторе с организациями с неофициальным трудоустройством сотрудников, передает URA.RU.

Ранее Росстат заявил, что жители РФ столкнулись со стремительным обеднением из-за пандемии.