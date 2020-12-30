Курс рубля
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Курс евро побил отметку в 90 рублей, установленную Банком России на 30 декабря, до 92 руб. Об свидетельствует информация, полученная на портале Banki.ru.
Согласно данным графика торгов, в 17:02 европейская валюта превысила отметку в 92 рубля. Курс ЦБ, установленный на 30 декабря, был на 2 рубля меньше, о чем говорится на портале ведомства.
Последний раз европейская валюта превысила отметку в 92 рубля 22 декабря.
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