Курс евро поднялся до 92 рублей

До этого антирекорд был зафиксирован 8 дней назад

Курс евро побил отметку в 90 рублей, установленную Банком России на 30 декабря, до 92 руб. Об свидетельствует информация, полученная на портале Banki.ru.

Согласно данным графика торгов, в 17:02 европейская валюта превысила отметку в 92 рубля. Курс ЦБ, установленный на 30 декабря, был на 2 рубля меньше, о чем говорится на портале ведомства.

Последний раз европейская валюта превысила отметку в 92 рубля 22 декабря.

Егор МАЛКОВ

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