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Россия смогла полностью избавиться от зависимости от Украины в сфере кораблестроения после того, как отечественная компания "Сатурн" приступила к серийному производству судовых газовых турбин. О достижениях российских инженеров сообщает сегодня китайское издание Sohu.
В статье отмечается, что в конце нынешнего года АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) "Сатурн" осуществила ряд важных мероприятий.
Так, в ноябре первый в России морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р, созданный в рамках программы импортозамещения украинских силовых установок, после завершения квалификационной аттестации, демонстрационных и приемо-сдаточных испытаний был передан заказчику – Судостроительному заводу "Северная верфь". А в декабре поставлен второй энергоблок.
Серийное производство судовой дизель-газотурбинной установки (ДГТА) М55Р стало новым этапом в развитии "ОДК – Сатурн".
"Это означает, что компания освоила уникальные возможности разработки морских газотурбинных установок, в очередной раз продемонстрировав высокий уровень экспертизы, способствующей решению поставленных задач", пишет издание.
Госкорпорация "Ростех" реализует планы по разработке различных типов современных двигателей, в том числе газовых турбин, подчеркнул важность исторического момента заместитель гендиректора компании Владимир Артяков.
Производство газотурбинных двигательных установок для морских судов – это высокотехнологичный интенсивный производственный процесс, и лишь немногие производители в мире – такие имеются в США, Великобритания и на Украине – обладают такой возможностью, резюмируется в материале.
Ранее портал "Черемуха" сообщил, что отечественный агрегат М55Р по основным эксплуатационным
характеристикам соответствует уровню зарубежных аналогов. В его производстве использовали материалы и комплектующие
исключительно российского производства.
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