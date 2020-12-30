В Сети предлагают приобрести советские МиГи

В Сети предлагают приобрести советские МиГи
Фото: Steffen Diemer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Нигерийцы избавляются от военной техники, которую не в состоянии поддерживать

На сайте trade-a-plane.com на аукцион выставлен объединенный лот, предлагающий купить сразу 20 сверхзвуковых истребителей МиГ-21 различных модификаций, которые власти Нигерии приобрели у СССР в 1975 году. На предложение обратило внимание сегодня РИА "Новости".

По данным агентства, нигерийцы тогда закупили 25 МиГ-МФ и 6 МиГ-21УМ (учебно-боевая версия), которые и сейчас являются самыми массовыми истребителями третьего поколения и наиболее распространенными сверхзвуковыми самолетами в истории авиации.

Отмечается, что с развалом Советского Союза в начале 90-х боевые машины встали в ангар, поскольку Нигерия осталась без материально-технической помощи.

Истребители можно купить только одним лотом. Среди предложенных аппаратов пять МиГ-21МФ, четыре МиГ-21УМ и 11 МиГ-21бис. Общий налет машин – от 43 до 547 часов. В комплекте с самолетами идут 15 новых двигателей и запчасти.

Судя по публикации, посредником этой сделки выступает компания Inter Avia Group LLC., которая находится в США. Ее специализация – международные сделки по продаже и лизингу самолетов и вертолетов, а также комплектующих к ним.

Удивительно, почему эта компания напрямую не обратилась к Пентагону, чтобы те скопом приобрели советские истребители. Американское военное ведомство регулярно что-то приобретает из советской и российской техники для тренировок своих воинов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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