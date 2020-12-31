Потребность в платежной системе может вовсе исчезнуть в ближайшее время

Новым поводом для администрации Байдена ввести санкции против России может стать хакерская атака на правительственные сайты США. Ранее американцы уже предъявили обвинения Москве, не представив доказательств, и угрожая отключить страну от платежной системы SWIFT. Однако, как рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов, у страны есть способ справиться с подобными действиями американцев.

Финансист отмечает, что хотя и существуют примеры отключения некоторых стран от SWIFT – к примеру, Северная Корея и Иран, – США имеют довольно гипотетическое влияние платежную систему. Более того, американцы могут испугаться настаивать на такой мере, поскольку им самим это будет грозить огромными экономическими потерями, что крайне невыгодно для страны, пытающейся оправиться от кризиса.

"Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков", – объясняет эксперт в интервью изданию "Прайм".

По его словам, Иран успешно справился с последствиями отключения от платежной системы, продолжив торговлю с другими государствами. А у России есть свои технологии, которые позволят "увернуться" от последствий лишения SWIFT.

"Россия еще в 2014 году разработала альтернативу SWIFT – систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС)", – сообщил Кутузов.

Также он напомнил, что Банк России анонсировал введение цифрового рубля – если подобное произойдет, то в стране, по его словам, полностью исчезнет потребность использовании SWIFT.

Тем не менее, предупреждает эксперт, отключение от платежной системы может обернуться временными "паническими" эффектами, что может сильно сказаться на колебании курса валют. Однако все через время вернется в норму.

Напомним, SWIFT является международной межбанковской системой обмена информацией и осуществления любых платежей. Пока аналогов ей в мире нет. Главный штаб находится в Бельгии, все операции осуществляются по бельгийскому законодательству.