Как вырастут цены в 2021 году: прогноз аналитиков

Как вырастут цены в 2021 году: прогноз аналитиков
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоимость товаров в среднем увеличится на 3,6%

В новом году россиян ждет очередное повышение цен на фоне инфляции. Прогноз на 2021 г. составили аналитики.

Летом, после отмены ограничительных мер по коронавирусу, годовая инфляция поднялась до 3,4%, а в ноябре рост цен достиг 4,4%. В основном на ускорение инфляции повлияло повышение стоимости продуктов. Правительству даже пришлось вмешаться, заморозив цены на сахар и масло.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2020-го составит 4,6-4,9%, а к концу текущего года - 3,5-4%. Минэкономразвития ждет повышения цен на 3,7% в 2021 году. По мнению экспертов, стоимость товаров в первые месяцы будет расти, в первую очередь, из-за курса рубля, повышения акцизов на табак и алкоголь, а также увеличения цен на проезд в общественном транспорте.

К концу 2021 года инфляция, по сравнению с первыми месяцами, упадет до 3,4-3,6%, считает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Он добавил в беседе с РИА "Новости":

"В течение года фактор переноса валютного курса будет играть существенно меньшую роль, чем в этом году – важнее будут потребительское поведение населения, внешние цены на продовольствие".

Ранее экономист Руслан Гринберг рассказал, что будет происходить с курсом рубля в 2021 году.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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И без экономиста понятно что будет происходить с курсом рубля, как был никудышным так и будет.
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