Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года

Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт выдал подробности об будущем российской экономики

За минувший год рубль потерял почти четверть своей стоимости. Если в январе за один доллар давали около 63 рублей, то сейчас американская валюта стоит около 73 рублей. И несмотря на то, что у рубля крепчает на фоне удорожания нефти, в будущем ему может грозить серьезный обвал. 

Член-корреспондент РАН Руслан Гринберг полагает, что в 2021 рубль будет активно реагировать на биржевые изменения цены на нефть. Однако, если в России кардинально не изменится структура экономики и экспорта, что эксперт считает маловероятным, то в среднесрочной перспективе рубль продолжит падение. 

"У власти есть постоянное искушение: пополнять бюджет через девальвацию. Это очень легкий способ решать финансовые проблемы страны, но он чреват катастрофическими последствиями", – рассказал он изданию "МК". 

При Байдене, полагает специалист, санкции против России обретут более последовательный характер, что также отразится на курсе рубля. 

"Ну а если вы хотите точный прогноз, раскрою вам секрет: 15 мая 2021 года биржевой курс доллара составит 87 рублей 53 копейки. Научный прогноз отличается от гадания на кофейной гуще тем, что гадание иногда сбывается", – подытожил он. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Рухнет так, что и под плинтусом не найдут.
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тройная кольцевая
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где москвичи?
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Пернуть и Рупь заВшивелится
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