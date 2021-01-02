Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года

Эксперт выдал подробности об будущем российской экономики

За минувший год рубль потерял почти четверть своей стоимости. Если в январе за один доллар давали около 63 рублей, то сейчас американская валюта стоит около 73 рублей. И несмотря на то, что у рубля крепчает на фоне удорожания нефти, в будущем ему может грозить серьезный обвал.

Член-корреспондент РАН Руслан Гринберг полагает, что в 2021 рубль будет активно реагировать на биржевые изменения цены на нефть. Однако, если в России кардинально не изменится структура экономики и экспорта, что эксперт считает маловероятным, то в среднесрочной перспективе рубль продолжит падение.

"У власти есть постоянное искушение: пополнять бюджет через девальвацию. Это очень легкий способ решать финансовые проблемы страны, но он чреват катастрофическими последствиями", – рассказал он изданию "МК".

При Байдене, полагает специалист, санкции против России обретут более последовательный характер, что также отразится на курсе рубля.

"Ну а если вы хотите точный прогноз, раскрою вам секрет: 15 мая 2021 года биржевой курс доллара составит 87 рублей 53 копейки. Научный прогноз отличается от гадания на кофейной гуще тем, что гадание иногда сбывается", – подытожил он.